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Silivri'de kuyumcu soyguncuyu vurdu

İhlas Haber Ajansı

SİLİVRİ'de kuyumcuya gelen silahlı kişi soygun girişiminde bulundu. Kuyumcu, şüpheliyi silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Olay saat 09.30 sıralarında Silivri Alibey Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Ucman'a ait kuyumcuya giren bir kişi elindeki copu göstererek, kuyumcudan altınları vermesini istedi. Altınları vermek için tezgahın altına eğilip silahını alan Ucman, soygun girişiminde bulunan şüpheliye ateş etti. Şüpheli, merminin kafasına isabet etmesi üzerine yaralanırken, silah sesini duyan vatandaşlar olay yerine polis ve ambulans çağırdı.

Olay yerine gelen ambulans ekipleri, yaralı kişiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan şüphelinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kuyumcu ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay hakkında polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

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