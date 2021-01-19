Muhsin Yazıcıoğlu'ndan Hrant Dink şiiri! 'Hep korku ve telaşlarınızla süslediğiniz çatışma kültürünüz'

AGOS Gazetesi kurucusu Hrant Dink öldürülüşünün 14. yılında törenlerle anılıyor. BBP'nin helikopter kazasında şehit olan kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu, Hrant Dink için yazdığı şiir tekrar gündeme geldi. İşte o şiir..

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Hrant Dink'in, Agos gazetesi binasının önünde katledilişinin 14. yıldönümü. Bu sebeple BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nunHrant Dink için yazdığı şiir sosyal medyada tekrar gündeme geldi. Kendisi de bir helikopter kazası görünümlü suikaste kurban giden Muhsin Yazıcıoğlu, Dink'in ölümünün ardından neler söylemişti?

Yazıcıoğlu, "Hrant Dink için şiir yazarken hangi ruh hali içindeydiniz" sorusu üzerine de cinayeti televizyondan duyar duymaz, arkasından da görüntüyü seyrettiğinde bir şiir yazdığını ve o şiiri daha sonra hatıra olarak sakladığını söyledi. "İlk olarak, bir insan canı gitti, yine devletin birliğine kurşun sıkıldı, yine milletin huzuruna kurşun sıkıldı" diyen Yazıcıoğlu şiirin bir bölümünü paylaşmıştı. İşte o şiir...

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