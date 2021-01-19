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Göztepe, Ünal Karaman'la el sıkıştı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı.

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe yeni teknik direktörünü belirledi. Başkan Vekili Talat Papatya, gündemlerindeki deneyimli çalıştırıcı Ünal Karaman ile prensipte anlaşma sağladıklarını açıkladı. Ufak detayların çözülmesinin ardından resmi sözleşmenin imzalanacağını belirten Papatya, "Ünal hocayla anlaşma sağladık. Ufak detayların çözülmesinin ardından 1 ya da 2 gün içinde iş resmileşecek. Transfer detaylarını da kendisiyle konuşacağız. Ortak akılla transfer konusunu da halledeceğiz. Elimizden geldiği kadarıyla, limitler el verdiği sürece takviyeleri yapacağız" dedi. Göztepe'nin son olarak geçen yıl Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştıran Karaman ile 1.5 yıllık mukavele yapması bekleniyor.

"DIABATE TAMAM, MOSSORO VE GASSAMA YOLCU"
Transferde ise listelerindeki Trabzonsporlu Diabate ile anlaştıklarını açıklayan Papatya, uzun süredir Çin'e transferi gündemde olan Guilherme'yle vedalaştıklarını, Gassama ve son maçta oynatılmayan Mossoro'yla yollarını ayıracaklarını açıkladı. Gassama'nın oynadığı defansın sağında daha önce Boluspor'a kiralanan Kerim Alıcı'yı takıma döndüren Göztepe'de Talat Papatya, "Diabate'yi sezon sonuna kadar kiralayacağız. O konuda da anlaşmalarımızı yaptık. Kadromuzda yer alan Guilherme'yle ise yollarımızı ayırdık. Kendisi Çin'e gidiyor, vizesi geldi. Mossoro ve Gassama'nın ise kulüp bulmasını istiyoruz. İki futbolcu da bazı kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor. Mossoro ve Gassama'ya bonservisleri konusunda yardımcı olacağız. Napoleoni ise kadromuzda, kendisiyle ilgili bir sıkıntı söz konusu değil. Bizim bir transfer limitimiz var ancak limit sıkıntımız yok. Ne kadar oyuncu giderse doğal olarak o kadar limit de açılacaktır" dedi. 

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