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Ozan Tufan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, MKE Ankaragücü maçında yaptığı müdahale sonrası sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Tufan, Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ederken ev sahibinin golleri Mame Thiam, Mbwana Samatta ve Enner Valencia'dan geldi. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Maçın 42. dakikasında Ozan, topa hamle yapmak isterken Atakan’a müdahalede bulundu. Pozisyonun devamında hakem Arda Kardeşler, Tufan’ı sarı kart ile cezalandırdı. 25 yaşındaki futbolcu Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

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