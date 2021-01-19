İrfan Can Kahveci'nin babası konuştu! İşte gitmek istediği takım

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin babası Hacı Bektaş Kahveci , oğlunun oynamak istediği takımı söyledi.

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Galatasaray'ın transfer etmek istediği ve teknik direktör Fatih Terim'in açık açık dile getirdiği Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin babası Hacı Bektaş Kahveci, Beyaz TV'ye konuşurken şu ifadeleri kullandı; "İrfan Can, Galatasaray'a gitmek istiyor. Göksel Gümüşdağ, 14 milyon euro istiyormuş diye duydum. Başakşehir'den artık gitmek istiyor." dedi.

"İrfan Can Fenerbahçeliydi..."

İrfan Can'ın Fenerbahçeli olduğunu ancak dayıları tarafından Galatasaraylı yapıldığını belirten Hacı Bektaş Kahveci, "İrfan Can Fenerbahçeliydi ama dayıları Galatasaraylı yaptı." şeklinde konuştu.

Terim: "İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz"

İrfan Can'ı takımında görmek istediğini ilk kez Gençlerbirliği maçı sonrası açıklayan Terim, "Evet, İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Muhammet'i istiyoruz. Biz İrfan Can'ı istiyoruz, İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz." şeklinde konuşmuştu.