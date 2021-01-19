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Hürriyet yazarı Hande Fırat yazdı! 'Erdoğan, Özdağ'a ne dedi'

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu'nun "Erdoğan saldırıya uğrayan Özdağ'a geçmiş olsun demedi" iddiasını değerlendirdi. Fırat, yazısında "Cumhurbaşkanı şiddetin her türlüsüne karşı. Gerekli tüm talimatları verdi" ifadelerine yer verdi.

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Hürriyet yazarı Hande Fırat, 'Erdoğan, Özdağ'a ne dedi' başlıklı bugünkü yazısında, Gelecek Partisi Genel Başkan yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırının ardından yaşanan gelişmelere yer verdi. "Yapılan saldırıları kınıyorum. Tüm siyasi partiler toplumu kutuplaştırmaktan, konsolide etmek adı altında germekten, biz-siz ayrımı yapmaktan artık vazgeçmeli" diyen Fırat, cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özdağ arasında yaşandığı belirtilen konuşmaya da değindi. 

Ahmet Davutoğlu'nun Karar TV’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özdağ'la gerçekleştirdiği görüşmede 'Geçmiş olsun demediği' iddialarına da yer veren Fırat, konuyu 'cumhurbaşkanlığı kaynaklarına sorduğunu' belirtti. 

"Gerekli tüm talimatları verdi"

Fırat'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:  Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradığı Selçuk Özdağ’a olayın nasıl gerçekleştiğini ayrıntılı bir biçimde sordu. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayın açıklığa kavuşması ve faillerin yakalanması için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya gerekli tüm talimatları verdiğini de Selçuk Özdağ’a iletti.

Cumhurbaşkanı şiddetin her türlüsüne karşı. Bu bakış açısını da her ortamda dile getiriyor. Bu tip saldırılardan rahatsız olduğuna dikkat çekiliyor. Üstelik bu tür şiddet saldırılarının önlenmesi için verdiği talimatların yerine getirilip getirilmediğini de hassasiyetle takip ediyor.

Erdoğan’ın önümüzdeki süreçte milli çıkarlar, milli hassasiyetler çerçevesinde toplumsal birlikteliğe önem vermeye devam edeceği belirtiliyor.

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