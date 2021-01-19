Türkiye'nin ilk mRNA aşısı için geri sayım başladı! Müthiş gelişme
TÜBİTAK desteğiyle Türkiye’nin koronavirüse (Covid-19) karşı ilk mRNA aşı çalışması sürüyor. Doç. Dr. Nadir Koçak, "Yaz bitmeden yerli mRNA aşısının piyasaya çıkması için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" açıklaması yaptı.
Kovid-19’a karşı yerli koronavirüs aşıları için Türk bilim insanlarının çalışmaları aralıksız devam ediyor. TÜBİTAK desteğiyle Türkiye’nin Kovid-19’a karşı ilk mRNA aşı çalışması ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı bünyesinde devam ediyor.
"Yaz bitmeden..."
Aşı geliştirme projesinin yürütücüsü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir Koçak, yerli mRNA aşısında, nisan ayından itibaren ‘Faz’ çalışmalarına geçileceğini belirterek, şunları kaydetti: Yaz bitmeden yerli mRNA aşısının piyasaya çıkması için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.
"En geç ocak ayı sonunda ortaya çıkacak"
Tek mRNA aşısı yerine, 3 farklı mRNA aşı dizaynı üzerinde çalışıyoruz. Bu sayede en etkin olan aşı dizaynını tespit ederek, nisan ayından itibaren insan deneyleri, yani faz çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Şuan için mRNA aşılarımızdan ilkinin hayvan deneylerini tamamladık. Diğer ikisinde ise hayvan deneylerine başlamak üzereyiz. Bu deneylerden elde edeceğimiz sonuçlar en geç ocak ayı sonunda ortaya çıkacak.
Türkiye’de ilk ve tek ekip
Türkiye’de Kovid-19’a karşı ilk ve tek mRNA aşısı üzerinde çalışan ekip olduklarının altını çizen Doç. Dr. Koçak açıklamasına şu ifadeleri kullandı: MRNA aşıları dizayn aşıları olduğundan tek çalışma yerine 3 farklı çalışma üzerinden yürümek istedik.