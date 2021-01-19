Mesut Özil'den galibiyet paylaşımı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, MKE Ankaragücü sonrası sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yaptı.Abone ol
Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ederken ev sahibinin golleri Mame Thiam, Mbwana Samatta ve Enner Valencia'dan geldi.
Süper Lig'in 19. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yeni transfer Mesut Özil'den galibiyet paylaşımı geldi. Mesut Özil, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilerin aldığı galibiyeti kutladı. Paylaşım kısa sürede taraftarlardan büyük ilgi gördü.