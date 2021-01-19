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Rus bilim insanı açıkladı! Uyku eksikliği koronavirüse yakalanma riskini artırıyor

Rus bilim insanı Aleksandr Kalinkin corona virüse yakalanma riskini yüzde 250 oranında artıran etkeni açıkladı. Kalinkin'a göre beş saatten az uyuyan bir kişinin herhangi bir viral enfeksiyona yakalanma olasılığı fazla...

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İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19)  bir numaralı gündem olmaya devam ediyor.  Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan virüs ile ilgili pek çok bilimsel araştırma yapıldı. Ancak hala virüs ile ilgili yeni bilgilere ulaşıyoruz. 

Moskova Devlet Üniversitesi Uyku Tıbbı Merkezi Başkanı olan Rus bilim insanı Aleksandr  Kalinkin'e göre uyku eksikliği corona virüse yakalanma riskini artırıyor. 

Yıkıcı etkisi var!

Sputnik'te yer alan habere göre, uyku eksikliği Covid-19 dahil olmak üzere viral enfeksiyonları kapma riskini yüzde 250 oranında artırıyor.  Uyku eksikliğinin bağışıklık sisteminde yıkıcı bir etkisi olduğunun altını çizen Kalinkin "Beş saatten az uyuyan bir kişinin yedi saatten fazla uyuyanlara kıyasla herhangi bir viral enfeksiyona yakalanma olasılığı yüzde 250'den fazla olur" dedi. 

 Kalinkin'e göre, güçlü bir bağışıklık sistemi için her gün aynı saatte uyuyup, uyanmamız ve 7 ila 9 saat uyumamız gerekiyor.


 

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