Koronavirüs geçirenlere kötü haber! Cinsel gücünüz geri gelmeyecek

Avrupa ve Amerika'da yeni tip koronavirüs atlatan hastalar üzerinde yapılan araştırmalardan çok ilginç sonuçlar çıktı. Covid-19 vakalarıyla mücadelede aşılama sürüyor ve diğer yandan da koronaya yakalananların, hastalıktan sonra neler yaşadıkları takip ediliyor. Dünya tıp literatürüne ‘Post-Covid-Sendrom’ yerleşti. Bu, korona atlatanların iyileştikten sonra nelerle boğuştuğunu gösteren bir kavram. Yaklaşık bir yıllık takipten sonra şu durumlara rastlanıldı: