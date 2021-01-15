Koronavirüs geçirenlere kötü haber! Cinsel gücünüz geri gelmeyecek
Koronavirüs nedeniyle 2 milyondan fazla insan öldü. Milyarlarca insan ise koronavirüsten kalan yan etkilerle yaşamaya çalışıyor. Covid-19 atlatanlarda cinsel güç azalması, depresyon, kronik yorgunluk, kalpte ritim bozukluğu ve daha birçok rahatsızlık tespit edildi.
Avrupa ve Amerika'da yeni tip koronavirüs atlatan hastalar üzerinde yapılan araştırmalardan çok ilginç sonuçlar çıktı. Covid-19 vakalarıyla mücadelede aşılama sürüyor ve diğer yandan da koronaya yakalananların, hastalıktan sonra neler yaşadıkları takip ediliyor. Dünya tıp literatürüne ‘Post-Covid-Sendrom’ yerleşti. Bu, korona atlatanların iyileştikten sonra nelerle boğuştuğunu gösteren bir kavram. Yaklaşık bir yıllık takipten sonra şu durumlara rastlanıldı:
Cinsel gücü azaltıyor
Çok sayıda erkek hastanın ereksiyon sorunu çıktı. Bu yönde şikayetler artınca araştırmalar başladı. Covid-19'un dolaşım sistemini olumsuz etkilediği, damarlarda sorunlara yol açtığı bilindiği için, cinsel sorunların çıkabileceği kabul edildi. Frankfurt Üniversite Kliğini'nden Prof. Dr. Gernot Rohde, “Bu, corona nedeniyle ağır solunum yolu rahatsızlığı geçiren hastaların öncelikle şüphelenmediği bir durum ve sonradan farkına varılıyor” dedi.
Uzun süren yan etkiler
NBC'ye açıklama yapan Dr. Rena Grayson, cinsel sorunların kalıcı olabileceğinden endişe duyduklarını belirtti. Corona sonrası oluşan bu semptomların geriletilebileceği sanılıyor ancak şu ana kadar bir gelişme sağlanabilmiş değil. Covid-19'u ağır atlatan ve uzun süre hastanede kalanların, yatarak tedavi görenlerin büyük kısmının uzun vadeli sorunlar yaşadığı belirtiliyor. Bu virüsün etkilediği vücudun, hastalıktan sonraki reaksiyonları veya hastalığın yan etkileri oluyor.
Nefes darlığı ve öksürük: Covid-19 atlatan hastaların büyük çoğunluğunda, akut akciğer hastalığının semptomları atlatılmış olsa da, öksürük, nefes darlığının eşlik ettiği fonksiyon bozuklukları yaşanıyor.