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48 bin hasta incelendi! Covid-19'dan taburcu edilenlerin yüzde 30'u yeniden hastanelik oldu

Koronavirüs hastaları ile ilgili yeni bir araştırma yapıldı ve buna göre virüsü atlatanların üçte birinin taburcu edilmelerini izleyen ilk 5 ay içinde yeniden hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

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İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun, University College London ve Leicester Üniversitesi ile yürüttüğü çalışma çerçevesinde Covid-19'u atlatan 47 bin 780 kişi takip edildi.

Çalışmada hastaların yaklaşık yüzde 30'unun (14 bin 140 kişi), Covid-19'u atlattıktan sonraki 140 gün içinde kardiyovasküler sorunlarda artış, solunum güçlüğü ve yüksek şeker şikayetleriyle tekrar hastaneye kaldırıldığı, bu kişilerin yüzde 12,3'ünün hayatını kaybettiği gözlendi.

İlk 5 ayda solunum güçlüğü

Covid-19'u atlattıktan sonraki ilk 5 ayda solunum güçlüğü gelişenlerin sayısının 6 bin 85 olduğu, bunlar arasında tekrar hastaneye kaldırılma riski en yüksek grubu, yaşlılar ile Afrika-Asya kökenlilerin oluşturduğuna dikkat çekildi.

İncelenen hastaların yaş ortalaması 65

Araştırmanın bulguları henüz hakemli dergide yayınlanmazken, incelenen hastaların yaş ortalamasının 65 olduğu, 2020'nin ilk 8 ayında Covid-19 tanısıyla hastaneye kaldırıldıkları ve iyileşmelerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre University College London'ın İngiltere'deki nöroloji dergisi Brain'de yayımlanan araştırması da Covid-19 ile deliryum, beyin iltihabı, felç ve sinir hasarı gibi nörolojik komplikasyonlar arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştu.

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