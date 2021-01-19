Cumhurbaşkanı Erdoğan teklifi duyunca sert konuştu bizim öyle bir sorunumuz yok

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6-8 Ekim olayları hakkında Batı kamuoyuna bilgilendirilmesi teklifini reddettiğini, "Avrupalılar nasıl anlarsa anlasınlar. Bizim öyle bir sorunumuz yoktur” dediğini yazdı.

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Kobani olaylarıyla ilgili iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte Selahattin Demirtaş’ın da arasında yer aldığı 108 kişinin yargılanmasına 26 Nisan tarihinde başlanacak. Kobani iddianamesi AK Parti MKYK toplantısında da konuşulduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin kulis bilgilerini Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde yazdı.

Toplantıda MYK üyelerinin Demirtaş’ın yargılanması öncesinde Batı kamuoyunun, 53 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6-8 Ekim olayları hakkında bilgilendirilmesi teklifini sunduğunu yazan Selvi, ayrıntıları paylaştı:

“Demirtaş başta olmak üzere HDP yöneticileri ise Kobani olaylarında kışkırtıcı bir rol üstlendi. 6-8 Ekim olayları çözüm sürecinin sona ermesine neden oldu. Çözüm sürecini bitiren biz olmadık, HDP ve PKK’nın tutumu oldu. Bunu Avrupa Birliği başta olmak üzere Batı parlamentolarına, medyasına ve kamuoyuna anlatmamız lazım. Nisan ayından önce çalışmalara başlayacak şekilde bir heyet oluşturalım” teklifi getiriliyor.

"Demirtaş katildir"

Söz konusu Demirtaş olunca Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuşuyor, sert konuşuyor. “Bizim için bu adam bir katildir, teröristtir. 53 kişinin ölümüne neden olmuştur. Avrupalılar nasıl anlarsa anlasınlar. Bizim öyle bir sorunumuz yoktur” diyor.

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