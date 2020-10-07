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Kobani operasyonunda neden 6 yıl beklendi? AK Parti Grup Başkanvekili Özkan yanıt verdi

6-8 Ekim 2014'te düzenlenen Kobani eylemleri için 6 yıl sonra neden soruşturma açıldığı kamuoyunda halen tartışılmaya devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bazen öylesine delilleri karartılmış vakalarla, suçlarla karşı karşıya kalırsınız ki bunların bazen zaman içeresinde faillerine ulaşamayabilirsiniz." düşüncesine yer verdi.

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Yargı sürecinin devam ettiğini belirten Özkan, "Mahkemelerin vermiş olduğu karar istinaf ve yüksek yargıda Yargıtay denetimine açık." diye konuştu.

"Akabinde varsa bir ihlal Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de bu noktada denetimleri yapıyor." diyen Özkan, "Onun için; 6-8 Ekim olayları ülkemizin varlığı, bağımsızlığı, bütünlüğü ve toplumsal barışını, kardeşlik hukuku için ciddi anlamda tehdit eden, bir ihanet girişiminin adıdır." ifadelerini kullandı.

"İhanet girişimi"

Özkan, "Bu ülkede birlikte yaşama kültürümüzü hedef almış bir ihanet girişimidir. Bunlarla ilgili bağımsız yargı kararını verirken elbette bizler de siyasiler olarak bu hain girişimi hayata geçirenlere yardım edenlere milletimizin huzurunda hesabını sormaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Operasyon için 6 yıl neden beklendi?" 

Eleştirilere yanıt veren Özkan, şunları kaydetti:

Bazen öylesine delilleri karartılmış vakalarla, suçlarla karşı karşıya kalırsınız ki bunların bazen zaman içeresinde faillerine ulaşamayabilirsiniz. Böylesine büyük bir soruşturmada elbette delil ve faillere ulaşamayabilirsiniz. Hala Turgut Özal’a düzenlenen hain suikastın failleri bulunamadı.

Onun için bu kadar failin bulunduğu, bu kadar ekonomik zararların olduğu büyük suç teşebbüsü ve eylemlerinde elbette mahkemelerin eline deliller geç ulaşabilir. Bu anlamda bağımsız yargıya güvenimiz tamdır. İnşallah bu noktada yargı önünde hesabın sorulacağına inancımız tamdır.

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