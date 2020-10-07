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Meteoroloji İstanbul, Balıkesir, İzmir ve Bursa dahil 10 ilde dolu alarmı verdi

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden dolu ve şiddetli yağışa ilişkin son dakika uyarılar geliyor. Sadece İstanbul değil, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, İzmir ve Manisa dahil bir çok ilde dolu, şiddetli yağış ve hortum bekleniyor.

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TÜRKİYE Balkanlar üzerinden gelen alçak basıncın etkisiyle şiddetli yağmur ve dolu yağışına teslim olacak. Meteorolojiden hem Marmara hem de Ege bölgesi için son dakika uyarıları arka arkaya düşüyor. Perşembe günü sabah saatleri itibariyle dolu ve yağmurla birlikte kuvvetli rüzgar ve hortum etkili olacak. 

Meteorolojiden gelen yeni uyarıda Marmara bölgesinde İstanbul, Trakya bölgesi, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa illerinde dolu, hortum ve şiddetli yağış beklendiği bildirildi. Ege bölgesinde ise Kütahya, Manisa ve İzmir listede bulunuyor. 

Meteoroloji açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

'(Perşembe) günü sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir’in kuzey ve doğu (Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bayındır, Kemalpaşa, Beydağ, Tire, Ödemiş, Kiraz) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiği bildirildi. Bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski bulunuyor. 

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