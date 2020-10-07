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Bursa'da yardım olarak aldığı kömür ve odunu bakın ne yaptı

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da Gülcan A. isimli kişi, kaymakamlıktan yardım olarak aldığı odun ve kömüre fiyat biçip sosyal medyadan satışa çıkardı.

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İnegöl ilçesinde yaşayan Gülcan A., iddiaya göre İnegöl Kaymakamlığı Sosyal Yardım Vakfı'ndan yakacak yardımı olarak odun ve kömür aldı. Kısa süre sonra da yakacakları, sosyal medyada yer alan bir grupta satışa çıkardı. Gülcan A. satışı, "Kaymakamın verdiği 43 torba kömür, 50 torba kalın meşe odunu satılıktır. 43 torba kömür 1200 lira, odunların her torbası 15 liradır" ifadeleriyle duyurdu.

Sosyal medyada büyük tepkiye neden olan paylaşımın ardından İnegöl Kaymakamlığı harekete geçti. Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardım Vakfı'ndan görevliler, kadının evine giderek, verilen kömür ve odunları geri aldı. İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü da "Gereği yapıldı" dedi.

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