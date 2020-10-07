Putin çatışmalar sonrası ilk kez Aliyev'le görüştü! Ermenistan'a soğuk duş

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da ateşkes çağrısı yaptı. Putin'in "Ermenistan' için söylediği söz ise Paşinyan'da soğuk duş etkisi yaptı.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da çatışan Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkes çağrısı yaptı. Dağlık Karabağ'da yaşananları bir 'trajedi' olarak niteleyen Putin, Moskova'nın derin endişe duyduğunu söyledi.

Putin'in açıklamalarıyla eş zamanlı olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ofisinden de bir duyuru geldi. Aliyev'in, bugün Putin'le bir telefon konuşması yaptığı belirtildi.

Ermenistan'a soğuk duş

Azerbaycan topraklarını işgal ederken Rusya’nın desteğini alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Azerbaycan karşısında yardım alabilme umudu tükendi. Putin, Rus medyasına verdiği demeçte "Rusya Ermenistan'ı koruma yükümlülüğüne sahip değil çünkü Azerbaycan ile savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor" dedi.