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Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu üst yönetimine atama

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkan vekilliğine Talat Ulussever'in yerine Taha Meli Arvas atandı. SPK'nın başkan yardımcılığı görevini yürüten Yusuf Kaya ise üyeliğe getirildi.

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Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına, Başkan Vekilliği'ne ve üyeliklerine yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan imzasıyla yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, SPK'da başkan vekilliğine Talat Ulussever'in yerine Taha Meli Arvas atandı.

SPK İkinci Başkanı Yavuz Koç'un görevine devam etmesi kararlaştırılırken, Mutalip Ünal ile Mutlu Akın'ın da yeniden üye olarak seçildi. 

Mevcutta Kurul'un başkan yardımcılığı görevini yürüten Yusuf Kaya üyeliğe getirilirken, Ali Akay da yeni üye olarak atandı.

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