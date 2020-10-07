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Sakarya’da 19 yıldır aranan katil zanlısı yakalandı

Polisin uygulama sırasında durdurduğu otomobilde bulunan zanlının, 19 yıl önce Kocaeli’nin Gebze ilçesinde işlenen bir cinayetin zanlısı olarak arandığı ortaya çıktı.

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Erenler ilçesinde gerçekleştirdiği uygulama sırasında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan 44 yaşındaki B.B.’nin, kontrol için kimliği istendi.

2001 yılında cinayet işlendi 

Çelişkili bilgiler veren B.B.'nin yapılan GBT sorgusunda, 2001 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde işlenen bir cinayetin zanlısı olduğu ortaya çıktı.

Tutuklandı

19 yıldır aranan B.B. gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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