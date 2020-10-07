Kırgızistan'da FETÖ parmağı ifşa oldu Atambayev ile birlikte hapisten kaçırılan isme bakın

Hürriyet yazarı Nedim Şener, Kırgızistan'da FETÖ destekçisi eski cumhurbaşkanı Atambayev ile birlikte hapisten kaçırılan onun manevi oğlu Sapar İsakov'un ABD ve FETÖ’ye bağlı biri olarak tanındığını yazdı.

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FETÖ'nün Orta Asya'da en çok sızdığı ülkelerin başında gelen Kırgızistan yine karıştı. Kırgızistan'da gerçekleştirilen milletvekili seçimleri sonrası, 16 partinin katıldığı seçimlerde 12 parti yüzde 7'lik barajı aşamadı.

Seçime katılımın yüzde 55 olduğu ülkede, 12 partinin taraftarları sokağa dökülerek protesto gösterilerine başladı. Kırgızistan'da önceki gün yapılan parlamento seçimleri Merkezi Seçim komisyonu kararıyla iptal edildi.

Batı ile Rusya'nın iktidar savaşı

Yaşanan gelişmeleri Nedim Şener, Hürriyet'teki "Kırgızistan seçimleri, ayaklanma, ABD ve FETÖ" başlıklı köşe yazısında değerlendirdi. Şener, Batı ile Rusya'nın Kırgızistan'daki iktidar savaşında FETÖ'nün Batı adına nasıl tetikçilik yaparak sahne aldığını yazdı.

FETÖ okullarında diplomatik pasaportlu Amerikalı CIA ajanları ‘İngilizce öğretmeni’ diye barındırılıyor

1992 yılından itibaren bu ülkeye okul açarak sızdığını belirten Şener, dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanı Nuri Gündeş'in 2010 yılında yazdığı ‘İhtilallerin ve Anarşinin Yakın Tanığı’ kitabında, o yıllarda konuyla ilgili tespitlerine yer verdi: “Gülen cemaati tarafından özellikle de Türk Cumhuriyetleri’nde açılan okullarda diplomatik pasaportlu Amerikalı CIA ajanları ‘İngilizce öğretmeni’ diye barındırılıyor. Bu işbirliği, Türkiye’de yapılan üst düzey resmi bir toplantıda, bizzat Fethullahçı okul yöneticisi tarafından itiraf edildi.”

Kaşif Kozinoğlu uyarmıştı: En çok Kırgızistan'a sızmışlar

FETÖ kumpasıyla hapiste vefat eden MİT Asya Bölgesi Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden önce gönderdiği notlarda "Söz konusu ülkelerde F. Gülen’ci olmadan iş yaptırılmamaktadır. Asya’da en yoğun Kırgızistan’da yerleşik durumdadırlar.” dediğini yazdı.

Hapisten çıkarılan eski cumhurbaşkanı Atambayev sıkı FETÖ destekçisi

Şener, Eski Cumhurbaşkanı Atambayev tarafından FETÖ'nün çok etkili biçimde kollandığını ve FETÖ darbe girişiminden sonra FETÖ’cülerin tasfiye edilmesi yönündeki taleplerine 'Açıkça söylüyorum, okulları kapatmaya izin vermeyeceğiz. Onları güçlendireceğiz.” diye yanıt verdiğini hatırlattı.

Şener, Atambayev'in 15 Temmuz 2017’de yapılan seçimi kaybetmesinin ardından yerine gelen Sooronbay Ceenbekov döneminde Türkiye ile ilişkilerin yumuşadığına dikkat çekti.

Atambayev'in manevi evladı İsakov FETÖ'ye bağlı

Kırgızistan'daki son olaylara değinen Şener, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ayaklanan muhalefet içinde her görüşten gruplar var. Bölgeden gelen bilgilere göre, liderler arasında adı geçenlerden Atambayev’in “ökül balası”, yani manevi evladı Sapar İsakov tamamen ABD ve FETÖ’ye bağlı biri olarak tanınıyor. Ayrıca Amerika’nın ‘Azatlık’ adlı yayın organı aracılığı ile parlatılmış olan Canar Akayev de lider adayı olarak ismi geçenlerden. Seçimlere Ata-Meken Partisi lideri olarak girdi. Seçimlere giren iki parti tamamen Batıcıydı ve FETÖ’cüler hemen hemen her partide olmakla birlikte en çok Ata-Meken ve Reforma partilerindeydi. Son gelen bilgi seçimlerin iptal edildiği yönünde. Bakalım yeni seçimleri FETÖ’nün de içinde olduğu “Batıcı” partiler mi, Rusya’ya yakın olanlar mı kazanacak...

Nedim Şener'in yazısının tamamı