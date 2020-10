Çocuk istismarcısı çalışanlarını affetti! İngiltere Kilisesi'nden 'utanç verici' olay

Çocuklara Cinsel İstismarı Araştırma Derneği (IICSA) tarafından kiliselerdeki çocuk istismarına ilişkin dün yayımlanan raporda, ülkede 1940-2018 döneminde din adamlarının veya kilise ile bağlantılı 390 kişinin, çocuklara yönelik cinsel suçlardan mahkum edildiği belirtildi.

​IICSA'nın raporunda, 2018'de kiliseye 490 istismar şikayetinin yapıldığı ve bunlardan yarısından fazlasının kilise çalışanlarına yönelik olduğu bilgisi paylaşıldı. İngiltere Kilisesi'ndeki kültürün, kilisenin istismarcıların saklanabileceği bir yer olmasını kolaylaştırdığı tespitine yer verilen raporda, din adamlarının çocuk istismarcılarını affederek tekrar işe aldıkları ileri sürüldü.

"Varlık amacıyla çelişiyor"

Raporda, "Kilise çocukları koruyamıyor. Kilisenin itibarını korumak adına çocukların ve gençlerin fiziksel, duygusal ve ruhsal durumunun ihmal edilmesi, kilisenin varlık amacıyla çelişiyor" ifadelerine yer verildi.

Our #Anglican report, released today, finds that in neglecting the well-being of children to protect its own reputation, the Church of England was in direct conflict with its own moral purpose.



