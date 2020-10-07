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Çocuk istismarcısı çalışanlarını affetti! İngiltere Kilisesi'nden 'utanç verici' olay

İNGİLTERE Kilisesi'nin, içlerinde rahip dahil olmak üzere 'çocuk istismarcısı' çalışanlarını affedip tekrar işe aldığı öne sürüldü. Hazırlanan raporda yüzlerce istismar şikayetinin örtbas edildiği belirtildi. İngiltere Kilisesi’nin lideri Canterbury Başpiskoposu Welby, durumu utanç verici olarak niteledi.

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Çocuklara Cinsel İstismarı Araştırma Derneği (IICSA) tarafından kiliselerdeki çocuk istismarına ilişkin dün yayımlanan raporda, ülkede 1940-2018 döneminde din adamlarının veya kilise ile bağlantılı 390 kişinin, çocuklara yönelik cinsel suçlardan mahkum edildiği belirtildi.

​IICSA'nın raporunda, 2018'de kiliseye 490 istismar şikayetinin yapıldığı ve bunlardan yarısından fazlasının kilise çalışanlarına yönelik olduğu bilgisi paylaşıldı.  İngiltere Kilisesi'ndeki kültürün, kilisenin istismarcıların saklanabileceği bir yer olmasını kolaylaştırdığı tespitine yer verilen raporda, din adamlarının çocuk istismarcılarını affederek tekrar işe aldıkları ileri sürüldü.

"Varlık amacıyla çelişiyor"

Raporda, "Kilise çocukları koruyamıyor. Kilisenin itibarını korumak adına çocukların ve gençlerin fiziksel, duygusal ve ruhsal durumunun ihmal edilmesi, kilisenin varlık amacıyla çelişiyor" ifadelerine yer verildi.

İngiltere Kilisesi’nin lideri ve en yetkili piskoposu olan Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, bugün rapora ilişkin yaptığı açıklamada, kilisenin çocukları yıllarca saflarında bulunan cinsel istismarcılardan koruyamamasının utanç verici olduğunu söyledi.

“Çocuk istismarının üstünü örtmek ciddi bir mesele” diyen Welby, "Çocuk istismarı kurbanları için yapmamız gerekeni yapmadık" ifadelerini kullandı.
Welby, raporu 'büyük bir uyanma’ çağrısı olarak nitelendirdi.

İngiliz Anglikan Kilisesi’nin, İngiltere'de, Manş Denizi'ndeki adalarda, Man Adası'nda, kıta Avrupa'sında, Fas, Orta Asya ve Kafkasya'daki bazı devletlerde olmak üzere 42 piskoposluğu bulunuyor. Her piskoposluk bir katedrale sahip. Ülkede yaklaşık 16 bin kilise ve buralarda görevli 20 bin rahip bulunuyor.

Kiliseye bağlı okullarda eğitim alıyorlar

İngiliz Kilisesi, çocuk ve gençlere, kreş, tatil kulüpleri, gençlik kulüpleri ve dini etkinlikler gibi konularda hizmet sağlıyor. Yaklaşık 100 binden fazla çocuğun kilise ile bağlantılı etkinliklere katıldığı ve 2 bin 700 kilise görevlisinin de bu etkinliklerde çocuklara destek verdiği tahmin ediliyor. Ülkede ilkokul çağındaki her 4 çocuktan, ortaokul çağındaki ise her 16 çocuktan biri Anglikan Kilisesi'ne bağlı okullarda eğitim alıyor.

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