Adana merkezli operasyonda çökertilen 'swinger' şebekesinin şifresi ortaya çıktı

ADANA merkezli çok sayıda ilde gerçekleştirilen swinger (eş değiştirme) operasyonunda 69 kişi gözaltına alınmıştı. Şebekeyle ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Şahısların, birbirlerine eşlerinin çıplak fotoğraflarını atarken fuhuş yerine 'kelle' şifresini kullandıkları ortaya çıktı. Ayrıca çocuklu olan ailelerin de çocuklarını bir odaya kilitleyip fuhuş yaptıkları tespit edildi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin internet üzerinden swinger yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan polis, 70’i evli, 1’i trans, 3’ü kadın toplam 74 kişinin, Türkiye genelinde gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde birlikte olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınanların sayısı 69'a çıktı

Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, önceki gün, Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne’de eş zamanlı 80 adrese 500 polisle şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, ilk başta 35 olan gözaltı sayısı 69'a çıktı.

Evde çok sayıda fantezi ürünü ve dahası ele geçirildi

Öte yandan şebekenin, 44 kadını mağdur ettiği belirlenirken, adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Evlerde arama da yapan polis, çok sayıda fantezi ürünü, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar maddesi ve silah ele geçirdi.

Çıplak fotoğraf atıp 'kelle' şifresini kullandıkları ortaya çıktı

üÖte yandan, şebekenin sosyal medya üzerinden birbirlerine çıplak fotoğraflarını paylaştıkları ve birbirlerine polise yakalanmamak için telefonda fuhuş yerine “kelle” şifresini kullandıkları öğrenildi. Zanlıların her hafta bir ilde buluştukları, il il gezerek fuhuş turnesi yaptıkları öğrenildi. Zanlıların genellikle Cumartesi günleri bir araya geldikleri öğrenildi. Zanlıların bir araya geldiklerinde uyuşturucu hap kullandığı da tespit edildi.