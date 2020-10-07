Mısır'da firavun zamanından kalma 2500 yıllık tabut açıldı! Görenler hayret etti

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında bulunan 2 bin 500 yıllık 59 tabut ilk kez tanıtıldı.Tabutların milattan önce 6. ve 7. yüzyıllarda hüküm süren 26. Firavun hanedanlığı dönemine ait olduğu saptandı.