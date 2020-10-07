Mısır'da firavun zamanından kalma 2500 yıllık tabut açıldı! Görenler hayret etti
Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, geçen hafta başkent Kahire'nin batısındaki Sakkara arkeolojik sit alanında, derinlikleri 10 ila 12 metre arasında değişen 3 gömütte renkli 59 ahşap tabut bulunduğunu duyurdu.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında bulunan 2 bin 500 yıllık 59 tabut ilk kez tanıtıldı.Tabutların milattan önce 6. ve 7. yüzyıllarda hüküm süren 26. Firavun hanedanlığı dönemine ait olduğu saptandı.
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Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, tabutların iyi durumda olduğunu ve hala orjinal renklerini koruduğunu söyledi.
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Açıklamada, kazılar devam ederken arkeologların 14 tabut daha buldukları ve cumartesi günü itibarıyla ortaya çıkarılan tabut sayısını 59'a çıkarıldığı bildirildi.
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Söz konusu keşfin kamuoyuna duyurulması için sit alanında düzenlenen basın toplantısına Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani'nin yanı sıra 60 büyükelçi ile 200'ü aşkın yerli ve yabancı basın mensubu katıldı.
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