Türk profesör Uğur Şahin’in korona aşısında sona yaklaşıldı

ALMANYA’da Prof. Dr. Uğur Şahin’in başında olduğu Biontech firması coronaya karşı geliştirdiği aşıya ruhsat için Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) başvurdu. EMA’dan izin çıkması halinde yıl sonuna doğru üretimin ve aşılamanın başlaması öngörülüyor.

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Avrupa’da ilaç izni yetkisine sahip Avrupa İlaç Ajansı EMA, Biontech’in geliştirdiği ve ABD ilaç şirketi Pfizer’in desteklediği coronaya karşı BNT162b2 aşı maddesine ruhsat sürecini başlattı.

EMA’nın ruhsat sürecini başlatması için aşı adayının etkili, güvenli ve uyumlu olması gerekiyor. Biontech’in yetişkinlerde klinik öncesi ve erken klinik çalışmalarda elde ettiği ön verilerin cesaret verici olduğu ve EMA’nın bu verilerden hareketle ruhsat sürecini başlattığı vurgulandı.

Yıl sonuna doğru üretimin ve aşılamanın başlaması öngörülüyor

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Biontech, EMA’nın ruhsat incelemesine aldığı ilk Alman şirketi ve şimdiye kadar AstraZeneca ile birlikte uluslararası alanda ikinci şirket. EMA’dan izin çıkması halinde yıl sonuna doğru üretimin ve aşılamanın başlaması öngörülüyor.

Hafif veya normal yan etkisi var

Biontech’in korona aşısı geliştirmesine Almanya’da Paul Ehrlich Enstitüsü nisan ayında izin vermişti. Biontech’in geliştirdiği aşının EMA tarafından ruhsat sürecine alınması klinik öncesi ve klinik çalışmalarında elde edilen verilerin virüse karşı etkili, güvenli ve uyumlu olduğu anlamına geliyor. Biontech aşı maddesinin uyumlu olduğunu, sadece hafif veya normal yan etkisi bulunduğunu belirtti.

Uygun doz belirleniyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, aşının geliştirilmesine 37 bin kişi katıldı. 28 bin kişiye 2. doz aşı vuruldu. Biontech şimdi 2’nci ve 3’üncü faz klinik deneylerini sürdürüyor. Bu safhada aşının etkileri ve uygun doz belirleniyor. Denekler üzerindeki denemelerde deneklerin corona virüse karşı antikor geliştirdiği ve bağışıklık kazandığı belirtildi.

Uğur Şahin kimdir?

Prof. Dr. Uğur Şahin, İskenderun doğumlu. 4 yaşında ailesiyle Almanya’ya geldi. Ailesi Köln’de Ford fabrikasında çalışıyordu. Prof. Şahin, daha genç yaşlarda bilimsel araştırmalara ve deneylere duyduğu ilgiyle dikkati çekti. Kanser üzerine Alman televizyonunda hazırlanan ‘Ölümsüzlük Öldürücüdür’ programını izleyen Uğur Şahin, 19’uncu yüzyılda modern bağışıklık sistemini bulan ve kansere karşı ilk kez kemoterapiyi geliştiren Paul Ehrlich’i kendisine örnek alarak tıp okumaya karar verdi. Köln Üniversitesi’nde okudu.

Kanserli hücreyi yok eden bir aşı geliştirdi

Profesörünün teklifi üzerine Homburg Saar’daki üniversitede çalışmaya başladı. Kansere karşı araştırmalarla adını duyuran Prof. Uğur Şahin, kanserli hücreyle sağlıklı hücreyi birbirinden ayırıp, kanserli hücreyi yok eden bir aşı geliştirdi. Göğüs, kalınbağırsak, akciğer, pankreas ve prostat kanserinde hastalıklı hücrelere karşı savunmaya geçen antikorlar üzerinde çalışma yürüten Prof. Şahin, eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte melanom adı verilen cild kanserine karşı bir aşı üzerinde çalışma yürütüyordu. Prof. Şahin, koronavirüsün yayılması üzerine bu alana yöneldi.

2008’de BioNTech şirketini kurdu

Prof. Şahin, 1996’da Nobel Tıp Ödülü alan İsviçreli bilim insanı Rolf Zinkernagel ile birlikte çalıştıktan 2008’de BioNTech şirketini kurdu. BioNTech’de bugün 80 civarında bilim insanı kanser üzerine araştırmalar yapıyor.