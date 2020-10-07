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Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminden çağrı: Uluslararası terörle mücadele koalisyonu kurulsun

DAĞLIK KARABAĞ’da uluslararası olarak tanınmayan Ermeni yönetiminin lideri Araik Arutyunyan, Azerbaycan'ın 'teröristleri kullandığı' iddialarıyla ilgili, uluslararası terörle mücadele koalisyonunun kurulması çağrısı yaptı.

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Arutyunyan, yaptığı açıklamada, "Bağımsızlık mücadelesini veren bir devletin başkanı olarak uygar dünyayı terörle mücadeleye aktif olarak katılmaya çağırıyorum. Günümüzün ihtiyacı, verimli ve etkili bir uluslararası terörle mücadele koalisyonunun oluşturulması" ifadelerini kullandı.

"Bu sadece Ermenistan ve Karabağ’ın sorunu değil"

Ermenistan ve Karabağ’daki Ermeni yönetiminin 'bugün bu mücadelenin ön cephesinde durduğunu' söyleyen Arutyunyan, "Nihai zafere kadar mücadele edeceğiz. Ama bu sadece Ermenistan ve Karabağ’ın sorunu değil” dedi.

"Cihatçı terörist" iddiaları

Kimseden bir şeyleri saklamanın mümkün olmadığı modern dünyada, 'Azerbaycan’a uluslararası cihatçı terör ağının girdiğini herkesin kendi gözleriyle gördüğünü ve saptadığını' iddia eden Arutyunyan, "Bu korkunç terörist ağının hedefinde Karabağ ve Ermenistan’ın barışçıl halkı, şehirlerimiz ve köylerimiz, özgürce yaşama ve geleceğimizi belirleme hakkının olduğu artık hiçbir ülke için sır değil" diye ekledi.

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