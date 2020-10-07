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Cumhurbaşkanlığı kararıyla bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla bazı maddeler, 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun" hükümlerine tabi tutuldu.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, 6 madde kanun hükümlerine tabi edildi.

Söz konusu "maddelere" kararın ekinde yer verildi.

İşte o maddeler...

- Etazene adı ile bilinen 2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-Ar,A-diethyl-l/Z-benzimidazole-l-ethanamine

- Metodesnitazene adı ile bilinen Ar,A-diethyl-2-[2-[(4-methoxyrphenyl)methyl]-l//-benziraidazol-l-yl]ethanamine

- Cumyl-CB-MeGaClone adı ile bilinen 5-(cyclobutylmethyl)-2-(l-methyl-l-phenylethyl)-1 /Z-pyrido[4,3-6] indol-1 -one

- Viminol adı ile bilinen l-[l-[(2-chlorophenyl)methyl]pyrrol-2-yl]-2-[dı(butan-2-yl)amino]ethanol

- Metonitazene adı ile bilinen A;A-dıethyI-2-[2-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-lH-benzo[rZ]imidazol-l-yl]ethanamine

- Brorphine adı ile bilinen l-[l-[l-(4-bromophenyl)ethyl]-4-piperidinyl]-l,3-dihydro-2//-benzimidazoI-2-one 

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