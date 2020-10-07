Cumhurbaşkanlığı kararıyla bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı
Cumhurbaşkanlığı kararıyla bazı maddeler, 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun" hükümlerine tabi tutuldu.Abone ol
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, 6 madde kanun hükümlerine tabi edildi.
Söz konusu "maddelere" kararın ekinde yer verildi.
İşte o maddeler...
- Etazene adı ile bilinen 2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-Ar,A-diethyl-l/Z-benzimidazole-l-ethanamine
- Metodesnitazene adı ile bilinen Ar,A-diethyl-2-[2-[(4-methoxyrphenyl)methyl]-l//-benziraidazol-l-yl]ethanamine
- Cumyl-CB-MeGaClone adı ile bilinen 5-(cyclobutylmethyl)-2-(l-methyl-l-phenylethyl)-1 /Z-pyrido[4,3-6] indol-1 -one
- Viminol adı ile bilinen l-[l-[(2-chlorophenyl)methyl]pyrrol-2-yl]-2-[dı(butan-2-yl)amino]ethanol
- Metonitazene adı ile bilinen A;A-dıethyI-2-[2-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-lH-benzo[rZ]imidazol-l-yl]ethanamine
- Brorphine adı ile bilinen l-[l-[l-(4-bromophenyl)ethyl]-4-piperidinyl]-l,3-dihydro-2//-benzimidazoI-2-one