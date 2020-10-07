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Kapalı Maraş kararı Yunan ve Rumları çıldırttı

KKTC'nin yaklaşık 40 yıldır kapalı olan Maraş sahilini kullanıma açması Güney Kıbrıs Rum Kesimi tarafından kınanırken, Yunanistan Rumları destekleyeceğini açıkladı.

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Dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen KKTC Başbakanı Ersin Tatar yıllardır dikenli tel ile çevrili Kapalı Maraş sahilinin kullanıma açılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

BM'den yardım isteyecekler 

Rumlar kararı kınarken, konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündeme getireceğini açıkladı.

Yunanistan da bu kararı eleştirdi ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin yanında olduğunu açıkladı.

Erdoğan son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise düzenlenen toplantıda,  Maraş'ın KKTC toprağı olduğunun tartışmasız gerçek olduğunu belirterek, "Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Maraş'ın güzel sahil şeridini halkınızın istifadesine sunma kararınızı sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Erdoğan ayrıca, burada özel mülk bulunmaması sebebiyle karşı tarafın itirazlarının da şimdiden boşa çıktığını kaydetti.





































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