TFF'den seyircili maç kararı! Localar açılıyor

TFF'nin Süper Lig kulüplerinden gelen yoğun talep doğrultusunda statlardaki locaların seyircilere açılmasına karar verdiği öğrenildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun, pandemi döneminde büyük gelir kaybına uğrayan Süper Lig kulüplerinden gelen yoğun talep doğrultusunda statlardaki locaların seyircilere açılmasına karar verdiği öğrenildi.

TFF Yönetim Kurulu’nun son toplantısında locaların yeniden taraftarlara açılması konusunu masaya yatırdı. Toplantıda kulüplerin maddi gelir elde edebilmesi ve statların yeniden taraftarla buluşabilmesi için locaların açılması konusunda görüş birliğine varıldığı vurgulandı.

Statlara loca kapasiteleri kadar seyirci alınacak

Buna göre tüm statlara loca kapasiteleri kadar seyirci alınabilecek. Taraftarlar maç boyu loca içinde kalacak.