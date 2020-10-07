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Fenerbahçe'nin çok istediği Malang Sarr'ın yeni takımı belli oldu

İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, adı Fenerbahçe ile anılan yeni transferlerinden Malang Sarr'ı kiralık olarak Porto'ya gönderdi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki savunma oyuncunun sezon sonuna kadar Portekiz ekibinde forma giyeceği belirtildi.

Chelsea, Nice ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcuyla ağustos ayında 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kariyerine Nice altyapısında başlayan Sarr'ın, Fransa ekibinde forma giydiği 119 maçta 3 golü bulunuyor.

Fenerbahçe'nin de Sarr'la yakından ilgilendiği biliniyordu.

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