Fenerbahçe'nin çok istediği Malang Sarr'ın yeni takımı belli oldu
İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, adı Fenerbahçe ile anılan yeni transferlerinden Malang Sarr'ı kiralık olarak Porto'ya gönderdi.Abone ol
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki savunma oyuncunun sezon sonuna kadar Portekiz ekibinde forma giyeceği belirtildi.
Chelsea, Nice ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcuyla ağustos ayında 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Kariyerine Nice altyapısında başlayan Sarr'ın, Fransa ekibinde forma giydiği 119 maçta 3 golü bulunuyor.
Fenerbahçe'nin de Sarr'la yakından ilgilendiği biliniyordu.