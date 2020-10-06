Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (6 Ekim 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8553'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 327.557'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 55 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1229 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1229 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 287 bin 559'a yükseldi. Toplam test sayısı 11 milyon 44 bin 338, ağır hasta sayısı 1414, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONA RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ;