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Fransa Açık'ta şike soruşturması

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) oynanan birinci tur karşılaşmasında şike yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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Fransız basınında yer alan haberlere göre, savcılık, çift kadınlar 1. turdaki Andreea Mitu/Patricia Maria Tig - Yana Sizikova/Madison Brengle karşılaşması için şike şüphesiyle soruşturma açtı.

1 Ekim'de başlatıldığı belirtilen soruşturmanın birkaç hafta içinde tamamlanacağı belirtildi.

30 Eylül'de oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Mitu-Tig ikilisi, turnuvaya üçüncü turda veda etmişti.

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