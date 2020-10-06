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Kocaeli'de perde zinciri boğazına dolanan çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde evde boğazına perde zinciri dolanması sonucu nefessiz kalan 2 yaşındaki çocuk, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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KOCAELİ'nin Başiskekle ilçesi Kullar Mahallesi'nde, yaklaşık 1 hafta önce, meydana gelen olayda; evde oyun oynayan 2 yaşındaki Esmanur Yavuz, kanepeye çıkarak perdenin zinciri ile oynamaya başladı. Zincirin boğazına dolanması sonucu dengesini kaybeden Esmanur, kanepeden düşünce havada asılı kaldı.

Bu sırada odaya giren anne Elif Yavuz, boynuna dolanan zincir nedeniyle nefessiz kalan çocuğunu alarak hastaneye kaldırdı. Umuttepe Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan minik Esmanur, 1 haftadır süren tedavisi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanedeki işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen 2 yaşındaki Esmanur'un cenazesi, Kullar Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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