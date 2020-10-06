İstanbul "serebral palsi" için yeşile büründü

Serebral Palsi hastalığına dikkat çekmek amacıyla İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Seli köprüleri hastalığı simgesi yeşil ile ışıklandırıldı.

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"Dünya Serebral Palsi Günü" kapsamında Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, hastalığın simge rengi yeşil ile ışıklandırıldı.

Serebral Palsi hastalığına dikkati çekmek amacıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, hastalığın simge rengi yeşil ile aydınlatıldı.

Serebral palsi hastalığının bilinirliğini arttırmak amacıyla çeşitli ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge eserleri ile köprüleri bu kez "Dünya Serebral Palsi Günü" için renklendirildi.