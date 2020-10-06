Sakarya'da ilk defa yabancı bir hastaya böbrek nakli yapıldı

Sağlık Bakanlığından 'Sağlık Turizmi Belgesi' alan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SAÜEAH) ilk defa yurt dışından gelen bir hastaya böbrek nakli yapıldı. Operasyonla ilgili bilgi veren Böbrek Nakli Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Necattin Fırat, böbrek alıcısının ve böbreği veren kardeşinde durumlarının iyi olduğunu, başarılı bir şekilde geçekleşen operasyon ile hastanın böbrek fonksiyonları 3 günde tamamen düzeldiğini belirtti.

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Sağlık Bakanlığı tarafından 'Sağlık Turizmi Belgesi' alan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk defa yurt dışından gelen bir hastaya böbrek nakli yapıldı. Filistinli böbrek hastasına yapılan operasyonda böbrek nakli başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Ameliyat öncesi nakil için hazırlık sürecini Doç. Dr. Hamad Dheir ve koordinatör Gülercan Şenel takip etti. Nakli gerçekleştiren cerrahi ekipte ise Prof. Dr. Fehmi Çelebi, Prof. Dr. Fatih Altıntoprak, Dr. Öğretim Üyesi Necattin Fırat ve Op. Dr. Emrah Akın yer aldı.

Operasyonla ilgili bilgi veren Böbrek Nakli Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Necattin Fırat, böbrek alıcısının ve böbreği veren kardeşinde durumlarının iyi olduğunu, başarılı bir şekilde geçekleşen operasyon ile hastanın böbrek fonksiyonları 3 günde tamamen düzeldiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ''Sağlık Turizmi Belgesi' ile yabancı hastalara da umut olacaklarını belirten Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Savaş Sipahi, "Sakaryamızda yüzlerce diyaliz ve diyaliz adayı hastaya yardım etmeye devam ediyoruz. Merkezimiz yeterli alt yapıya sahip. Sağlık Bakanlığı tarafından hastanemize verilen Sağlık Turizm Belgesi ile ilk böbrek naklinin başarıyla gerçekleşmesinden dolayı çok mutluyuz" dedi.

'Sağlık Turizmi Belgesi'yle uluslararası katı sağlayacaklarını belirten Böbrek Nakli Merkez Başkanı Doç. Dr. Hamad Dheir, "Daha önce Sağlık Bakanlığımızdan Sağlık Turizm Belgesi alınarak yabancı uyruklu hastalara da böbrek nakli operasyonlarına başlayacağımızı duyurmuştuk. Emeği geçen başta İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Aziz Öğütlü olmak üzere tüm hocalarım ve sağlık ekibimize tekrar teşekkür ederim. Ben bu ekibin bir neferi olduğum için çok mutluyum. Artık Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi olarak ulusal katkısı yanında uluslararası ligde biz de varız" şeklinde konuştu.