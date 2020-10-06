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Şanlıurfa'da acı olay: Çıktığı direkten cansız bedeni indirildi

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da 44 yaşındaki elektrik ustası, kablo tamiri için çıktığı direkte akıma kapılarak feci şekilde can verdi.

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Olay, öğle saatlerinde Maşuk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrikçi İbrahim Yıldız, kablo arızasını gidermek için direğe çıktı. Yıldız, kabloyu tamir ederken akıma kapıldı. Yıldız’ı hareketsiz şekilde direkte asılı gören vatandaşlar, durumu DEDAŞ ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen ekipler, akıma kapılan Yıldız’ı direkten aşağıya indirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yıldız’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken ortaya çıkan acı manzaraya yürek dayanmadı.

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