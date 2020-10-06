Bursa'da cezaevinden çıkıp tarlasını biçen adamı öldürdü! 'Boğazımdan tuttu...'

BURSA'da cezaevinden çıkan Rüstem Özay, kendi tarlasını ekip biçen Mustafa Toğrul'u (60) öldürdü Ali Keser'i (65) ağır yaraladı. Hakkında iki kez müebbet hapis cezası istenen Özay, Toğrul ile aralarında çıkan boğuşma sonrası can havliyle ateş ettiğini ifade etti. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Olay, geçen yıl Temmuz ayında merkez Nilüfer ilçesi kırsal Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 2013 yılında karıştığı ölümlü trafik kazası sonrası hakkında açılan davada hapis cezası alan Rüstem Özay, 2 yıl önce tahliye oldu. Rüstem Özay, cezaevindeyken tarlasının Mustafa Toğrul ile Ali Keser tarafından ekilip biçildiğini öğrendi. Taraflar, mahalle meydanında karşılaşınca bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rüstem Özay, belinden çıkardığı tabanca ile Toğrul ve Keser'e ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Toğrul yaşamını yitirdi, Ali Kesel ise ağır yaralandı. Ali Kesel, ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından otomobille kaçan Rüstem Özay, polis tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Özay, jandarmadaki ifadesinde, ''Ben cezaevindeyken 1,5 dönümlük tarlamı ekip biçmişler. Bana kira vermediler, tarlamı da terk etmiyorlardı. Köy meydanında ileri geri konuşunca silahımı çektim ve ateş ettim'' dedi.

Adliye'ye sevk edilen Özay, tutuklanarak cezaevine kondu. Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'Kasten adam öldürme' ve 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından iki kez müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Rüstem Özay, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Özay ifadesinde şunları söyledi: Olay tarihinde eşimden ayrı yaşıyordum. Cezaevinden çıktıktan sonra traktörümün arkasına takılan parçaların olmadığını gördüm. Bu parçaları köyde verilen kişilerden topladım. Olaydan bir gün önce köye gittim. Evimde yattım. Ertesi gün bakkala arabamla alışveriş yapmaya gittim. Alışveriş yapıp evime dönerken Mustafa Toğrul’u gördüm. Bana el işareti yapıp arabamın yanıma geldi."

Çıkan tartışma sırasında elleriyle boğazımdan tuttu. Cama sıkıştırmaya kalkıştı. Ben de can havliyle silahımı çıkarıp ateş ettim.

"Sonra arabamla seyir halinde iken Ali Keser’i gördüm. O da beni görünce elini beline doğru götürdü. Silah çekeceğini düşünerek ona da ateş ettim"

"İlişki dedikodusu vardı ama..."

Duruşmada dinlenen tanık Nuri Seçkin ise olay günü kahvehanedeyken insanların yangın olduğu söylentisi üzerine sanığın köyü terk ettiğini belirterek, "Meydana doğru çıktım, silah sesleri duydum. Kafamı çevirdiğimde Ali Keser'in karnını tuttuğunu gördüm, sonra yere yığıldı. Sanığı ve ölen Mustafa Toğrul’u olay yerinde görmedim. Köyde sanığın eşiyle, Ali Keser arasında ilişki olduğu dedikodusu vardı ama doğru olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Tutukluluk haline devam kararı verilerek duruşma ertelendi

Ölen Mustafa Toğrul’un yakınlarının ve yaralının avukatı Ziya Ergün, sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin KOAH rahatsızlığı bulunduğunu, cezaevi şartlarının uygun olmadığını söyleyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, Adli Tıp Kurumu'ndan akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.