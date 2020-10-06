e devletten e-nabız a nasıl girilir? e nabız sonuç sorgulama

Vatandaşların kişisel sağlık kayıtlarının olduğu e nabız uygulamasına son günlerde girişlede sıkıntı yaşanıyor. Vatandaşlar ise e nabıza neden girilmiyor araştırması yapıyor. Peki istendiğinde ilgili sağlık personelininde görebildiği e nabız uygulaması nedir, e nabıza nasıl girilir nasıl şifre alınır?

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Sağlık Bakanlığı'nın bir hizmeti olan, şifre ile erişim sağlanan e-Nabız, sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen tüm muayene, tetkik ve radyolojik görüntüleme sonuçları, yazılan reçeteler, ilaçlara ait yaşanmış yan etkiler ve ilaçlarının tüm detay bilgileri, alerji bilgileri, varsa geçmişe ait kişinin sisteme yüklediği sağlık bilgileri ve geçirilen operasyonlar gibi tüm sağlık kayıtlarına erişme imkanı sunuyor. Peki, e Nabız şifresi nasıl alınır? İşte e Nabız giriş sayfası

e Nabız'a giriş yapmak için TC kimlik numarasıyla birlikte; e-devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imza kullanılabiliyor. Buna ek olarak cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık erişim kodu da erişim güvenliği için ikinci bir katman oluşturuyor. İkinci bir yöntem olarak, e-devlet şifresi olmayan kişilerin aile hekimine cep telefonu numarasını kayıt yaptırarak, telefonuna SMS ile iletilecek şifre ile sisteme giriş yapmaları da sağlanabiliyor.

e nabıza neden girilmiyor: E Nabız kronik hastalıklar ekranı yoğunluk yarattı. 1 Haziran itibariyle kamuda idari izinli sayılacak olan memurların belirleneceği 2020/8 Cumhurbaşkanlığı genelgesi E Nabız üzerinden yayımlandı. E Nabız kronik hastalıklar ekranı aracılığıyla mevcut kronik hastalıkları hakkında bilgi edinebilecek olan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı kronik hastalıklar listesi aracılığıyla da bu kapsama girip girmediklerini öğrenebiliyor. Ancak sistemde yaşanan sorun nedeniyle e Nabız sisteminde zaman zaman erişim sorunu yaşanıyor.

E Nabız 81 ilde kullanılabiliyor

Vatandaşların sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen tüm tetkik, kontrol ve operasyonları e-Nabız ile tek bir veri tabanına kaydediliyor. Türkiye'nin 81 ilindeki tüm kamu sağlık kuruluşları kişisel sağlık kayıtlarına erişebiliyor.

-Vatandaşlar, sağlık kuruluşlarında aldıkları tüm hizmetleri E-Nabız üzerinden değerlendirebildikleri gibi, yakında E-Nabız sisteminin mobil uygulamasında bulunan 112 acil butonunu kullanarak acil durumlarda en hızlı hizmeti alabilecek. 112 acil butonu vatandaşların acil durumlarda anlık konumlarını ve sağlık durumlarını 112 Acil Merkezi'ne bildirmelerini sağlayarak daha hızlı ve daha kaliteli hizmet almalarını sağlayacak. Engelliler için de planlanan 112 Acil uygulamasının ise çok yakın zamanda tanıtılması hedefleniyor.

-E-Nabız ile hastaneden randevu almak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne ayrıca giriş yapmaya gerek kalmıyor. Takvim üzerinden 'Randevu Al' butonuna basarak kişi randevusunu alabiliyor.

-Vatandaşlar, sağlık kuruluşlarında aldıkları tüm hizmetleri E-Nabız üzerinden değerlendirebildikleri gibi, yakında E-Nabız sisteminin mobil uygulamasında bulunan 112 acil butonunu kullanarak acil durumlarda en hızlı hizmeti alabilecek. 112 acil butonu vatandaşların acil durumlarda anlık konumlarını ve sağlık durumlarını 112 Acil Merkezi'ne bildirmelerini sağlayarak daha hızlı ve daha kaliteli hizmet almalarını sağlayacak. Engelliler için de planlanan 112 Acil uygulamasının ise çok yakın zamanda tanıtılması hedefleniyor.

-E-Nabız ile hastaneden randevu almak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne ayrıca giriş yapmaya gerek kalmıyor. Takvim üzerinden 'Randevu Al' butonuna basarak kişi randevusunu alabiliyor.