Esad'ın 'Türkiye Dağlık Karabağ'da Suriye'den teröristleri kullanıyor' iddiası! Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Türkiye'nin Dağlık Karabağ’da ülkesinden götürülen teröristleri kullandığı açıklamasıyla ilgili konuştu.

"Tüm açıklamaları dikkatle inceliyoruz"

Esad’ın Türkiye’nin Dağlık Karabağ’a Suriye’den ve başka ülkelerden teröristleri kullandığı açıklamasıyla ilgili soru karşısında, “Devlet başkanlarının yaptığı tüm açıklamaları dikkatle inceliyoruz” ifadelerini kullandı.

Esad ne demişti?

Esad, RİA Novosti haber ajansına demecinde, "Karabağ'da yakınlarda başlayan krize sebep olan ve onu başlatan baş kişi (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’dır” suçlamasında bulunmuştu.

Esad, şunları söylemişti: Türkiye'nin Karabağ'da da aynı yöntemleri kullanıyor olduğunun kanıta ihtiyacı yok, bu çok aşikâr. Zira bu probleme yol açanın, ona teşvik edenin kendisi Türkiye. Türkiye bir şey elde etmek istiyor ve aynı metotları kullanacak. Suriye’deki teröristleri Karabağ’da kullandığını kesin bir biçimde söyleyebiliriz.