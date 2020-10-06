BIST 1.161
DOLAR 7,78
EURO 9,17
ALTIN 479,51
HABER /  DÜNYA
ADV Eğitimde dayanışma vakti

Esad'ın 'Türkiye Dağlık Karabağ'da Suriye'den teröristleri kullanıyor' iddiası! Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ‘Türkiye Dağlık Karabağ'da Suriye'den teröristleri kullanıyor' açıklaması soruldu. Peskov, “Devlet başkanlarının yaptığı tüm açıklamaları dikkatle inceliyoruz” yanıtını verdi.

Abone ol

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Türkiye'nin Dağlık Karabağ’da ülkesinden götürülen teröristleri kullandığı açıklamasıyla ilgili konuştu.

"Tüm açıklamaları dikkatle inceliyoruz"

Esad’ın Türkiye’nin Dağlık Karabağ’a Suriye’den ve başka ülkelerden teröristleri kullandığı açıklamasıyla ilgili soru karşısında, “Devlet başkanlarının yaptığı tüm açıklamaları dikkatle inceliyoruz” ifadelerini kullandı.

Esad ne demişti?

Esad, RİA Novosti haber ajansına demecinde, "Karabağ'da yakınlarda başlayan krize sebep olan ve onu başlatan baş kişi (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’dır” suçlamasında bulunmuştu.

Esad, şunları söylemişti: Türkiye'nin Karabağ'da da aynı yöntemleri kullanıyor olduğunun kanıta ihtiyacı yok, bu çok aşikâr. Zira bu probleme yol açanın, ona teşvik edenin kendisi Türkiye. Türkiye bir şey elde etmek istiyor ve aynı metotları kullanacak. Suriye’deki teröristleri Karabağ’da kullandığını kesin bir biçimde söyleyebiliriz.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul ve 6 il için flaş uyarı! Perşembe ve cuma günleri İstanbul'a dolu yağacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam'ın yeniden yapılandırılmasını isteyen Macron'a sert çıktı
Ukrayna Türkiye'den 48 adet SİHA almayı planladığını duyurdu
Zonguldak'ta kızlarına cinsel istismarla suçlanıyor! 'Hastayım' dedi Adli Tıp yalanladı
İçişleri Bakanı Soylu 3 parti liderine ateş püskürdü: HDP'yi arayıp 'geçmiş olsun' demesi ne demek
Pervin Buldan 'Kobani operasyonuna' tepki gösterdi: IŞİD devlet kurmuş olacaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel görüştü gündem yoğun
ÖNCEKİ HABERLER
TTB’den skandal ifadeler kullanan 'Ali Edizer' açıklaması: Görevden almak yetmez
Muhammed Tapar kimdir annesi Seferiyye Hatun hayatı
Telefona gelen çağrıya kimse cevap veremedi Muğla'da boğazlar düğüm oldu
İran'da vakalar patladı! Ölü sayısı 30 bine dayandı
Gazintep'te yatak odasına giren koca hayatının şokunu yaşadı
Öğretmenler Günü ne zaman 2020 Türkiye'de hangi gün?
Yorumlar 3 yorum