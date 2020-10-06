Ukrayna Türkiye'den 48 adet SİHA almayı planladığını duyurdu

Sahadaki başarısı ile dünyanın gündeminden düşmeyen Türk yapımı SİHA'lar ülkelerin iştahını kabarttı. Daha önce 6 adet Bayraktar TB2 İHA ve 3 adet yer kontrol istasyonu satın alan Ukrayna, Türkiye'den 48 adet SİHA daha satın almayı planladıklarını duyurdu. Dün Sırbistan Cumhurbaşkanı da Türk yapımı SİHA'lardan etkilendiğini belirterek, almak istediklerini söylemişti.

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Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'da 100'e yakın Rus üretimi hava savunma sistemini imha eden Bayraktar TB-2'lere ilgi büyüyor. Ukrayna devlet şirketlerinden Ukrspetsexport'in CEO'su Vadym Nozdri, Türkiye'den toplam 48 adet Bayraktar TB-2 S/İHA satın almayı planladıklarını açıkladı.

Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Uruskiy başkanlığındaki heyet ile yaptığı Türkiye ziyaretinin kendisinde olumlu bir izlenim bıraktığını aktardı.

SİHA kompleksi kuracaklar

Bayraktar TB2 SİHA'ların Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini belirten Nozdriya, Ukrayna ordusunun 12 SİHA kompleksi satın almayı planladığını dile getirdi.

Nozdriya, her kompleksin 4 SİHA ve 1 yer kontrol istasyonundan oluştuğunu vurgulayarak "Yani Ukrayna 48 adet SİHA almayı planlıyor." ifadesini kullandı.

Biraz farklı olacak

Ortak üretim olacağı için maliyetin 3'te 1 oranına düşeceğini belirten Nozdriya, bu SİHA'ların Türk versiyonundan biraz farklı olabileceğini, gelecekte Ukrayna'nın ortak üretim SİHA'ları Türkiye'nin olmadığı pazarlara ihraç etme olasılığının da görüşüldüğünü söyledi.

Türkiye'den alınan İHA'ların farklı zamanlarda özellikle kışın deneme sürecinin devam ettiğini vurgulayan Nozdriya, bir sonraki siparişin bu test sonuçlarına bağlı olduğuna dikkati çekti.

Nozrdriya, Baykar'ın sadece Ukrayna pazarına girmek değil, yatırım yapmak istediğini belirterek, Ukrayna'nın da deneme aşamasında olan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı motorlarını tedarik ederek Türkiye'ye malzeme sağladığını hatırlattı.

Ukrayna, Türkiye'den geçen sene 6 adet Bayraktar TB2 İHA ve 3 adet yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Sırbistan da almak istediğini açıkladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'den insansız hava araçları (İHA) satın alma konusu ile çok yakından ilgilendiklerini belirterek, Türk İHA'ların son derece iyi olduğunu ifade etti.

İHA sistemlerini çok ilginç bulduklarını ve gelecekte bunlardan satın almak istediklerini kaydeden Vucic, "Türk tarafı ile anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ne olursa olsun, burada bahsi geçen insansız hava araçları oldukça iyi. Türk üreticilerin hakkını vermem gerekiyor." ifadelerini kullandı.