Telefona gelen çağrıya kimse cevap veremedi Muğla'da boğazlar düğüm oldu

MUĞLA'da 80 yaşındaki Fuat Ünal (80) sahil kenarında ölü bulundu. Ünal'ın kıyafetleri arasında rastlanan cep telefonuna gelen çağrıya ölüm haberini vermeye kimsenin gücü yetmedi. Acı olayda, yaşlı adamın boğularak öldüğü düşünülüyor.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Datça Sarıliman mevkiinde sahil bandında yürüyen vatandaşlar, kıyıda hareketsiz şekilde yatan bir kişi gördü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kıyıya vurmuş şekilde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede denizde boğularak öldüğü düşünülen kişinin Fuat Ünal olduğu tespit edildi. Datça'da bir tatil köyünde kaldığı öğrenilen yaşlı adamın deniz kenarında kıyafetleri bulundu.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri yapılan inceleme esnasında kıyafetlerin arasında bulunan cep telefonuna gelen çağrıyı ise cevaplayamadı. Ünal’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.