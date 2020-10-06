Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam'ın yeniden yapılandırılmasını isteyen Macron'a sert çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam'ın yeniden yapılandırılmasını isteyen Fransa CumhurBaşkanı Macron provokasyonla suçlayarak, "Hadsizliktir edepsizliktir. Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması gibi bir açıklamayı ağzına alıyorsun." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda önemli açıklamalar yaptı.

Koronavirüsle ilgili vatandaşlara kul hakkı uyarısı

Koronavirüsle mücadeleye ilişkin Erdoğan, "Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymamak kul hakkına girmektedir. Hiçbir vatandaşımızın bile isteye bunu yapacağına inanmıyorum" uyarısında bulundu

Ayasofya kararı ile Türkiye prangalarından kurtuldu

Ayasofya kararı ile Türkiye bağımsızlığı üzerindeki gölgeyi kaldırdığını prangalarından kurtulduğunu belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hemen ardından restorasyonun tamamlanan Sümela manastırını tekrar ziyarete açtık. Bu açılış ile Ayasofya kararı üzerinden Türkiye’yi eleştirenlere de en güzel cevabı verdik. Ayasofya'yı asli kimliğine döndürmenin mutluluğunu yaşadık."

Batı'da ırkçılık ve İslam düşmanlığının bizzat bazı devletler tarafından himaye edildiğini söyleyen Erdoğan, sözü İslam hakkında skandal açıklamalarda bulunan Macron'a getirerek sözlerine şöyle devam etti:

Macron'a sert tepki

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı ‘İslam krizde’ açıklaması açık bir provokasyondur.

Fransız devlet başkanı olarak daha 1 hafta 10 gün önce görüşmelerimizi geliştirelim derken nasıl da çabucak unutuveriyor. Bu açıklamayı yapması kendisine ne denli saygı duyulacağını gösteriyor.

İslam’ın yapılandırılmasından bahsetmesi ise hadsizliktir, edepsizliktir. Bizim ağzımızdan bugüne kadar Hristiyanlığın yapılandırılmasını, Museviliğin yapılandırılması diye bir şey duydunuz mu? Sen kimsin ki ‘İslam’ın yapılandırılması’ diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun.

Aslında Macron Fransa ve Fransız toplumunun içinde bulunduğu krizi perdelemek istiyor.

"Bunu defalarca kendisine söyledim, ‘Bu işi bilmiyorsun’ dedim"

Bize ve inancımıza yönelik hürmetsizliği asla sineye çekemeyiz. Özellikle de hakkın hatırını 3 günlük dünya hayatında feda etmeyiz. Devlet Başkanları insanların kutsalları ile ilgili konularda söz söylerken kılı kırk yarmalıdır. Macron’un da çok fazla dikkat etmesi gerekiyor. Bunu defalarca kendisine söyledim, ‘Bu işi bilmiyorsun’ dedim.

Kendisinin artık sorumlu bir devlet adamı gibi davranmasını bekliyoruz.

Türkiye olarak asimilasyona ne kadar karşıysak, entegrasyona da o derece kuvvetli şekilde savunuyoruz. Yurt dışındaki kardeşlerimize asla içlerine kapanmamalarını telkin ediyoruz.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Macron ne demişti? Macron, başkent Paris'in yakınlarındaki Les Mureaux kentinde, hükümetin gündeminde olan "ayrılıkçı fikirlerle mücadele"ye ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. "İslam dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." yorumunu yapan Macron, sömürgeci geçmişi olan bir ülke olduklarını ancak bu konudaki travmaların çözülemediğini belirtti. Macron, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Türkiye, Fas ve Cezayir'den 2024'ten itibaren Fransa'ya imam alınmayacak

Macron, Türkiye, Fas ve Cezayir'den 2024'ten itibaren Fransa'ya imam gelmeyeceğini ve imamların ülkede yetişeceğini ifade etti.

Camilerde yurt dışından gelen finansmanın sıkı şekilde kontrol edileceğini, bu finansmanın şeffaf olması gerektiğini ifade eden Macron, İslam ile ilgili bilimsel araştırmaların yapılacağı bir enstitünün kurulacağını belirtti.

Macron, üniversitelerde de İslam hakkındaki araştırmalara yoğunluk verileceğini aktardı.

Okullarda başörtüsü takılmaması gerektiğini ancak okulun dışında bunun mümkün olduğunu savunan Macron, başörtüsünü inancı gereği takanları normal karşıladığını ancak bunu "siyasi bir İslam projesi" ve provokasyon yapmak için takan kadınların da bulunduğunu iddia etti.