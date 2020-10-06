BIST 1.163
DOLAR 7,78
EURO 9,19
ALTIN 479,77
HABER /  SPOR
ADV Eğitimde dayanışma vakti

Almanya - Türkiye maçının hakemi açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile oynayacağı özel maçta Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

Abone ol

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile oynayacağı özel maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Köln Stadı'nda yarın TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmada Bastien'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Benoit Millot olacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Zonguldak'ta kızlarına cinsel istismarla suçlanıyor! 'Hastayım' dedi Adli Tıp yalanladı
İçişleri Bakanı Soylu 3 parti liderine ateş püskürdü: HDP'yi arayıp 'geçmiş olsun' demesi ne demek
Pervin Buldan 'Kobani operasyonuna' tepki gösterdi: IŞİD devlet kurmuş olacaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel görüştü gündem yoğun
İsmail Demir'den Kanada'nın ihracat yasağına yanıt seri üretime geçiyor
Kılıçdaroğlu'ndan 'Kobani operasyonu' tepkisi: Olay çok daha vahim boyutlarda
ÖNCEKİ HABERLER
Amerikalı antivirüs yazılımcısı John McAfee İspanya'da tutuklandı
Bursa'da 'bir şeyim yok' diyen genç dakikalar sonra yere yığıldı
Kolombiya'dan İstanbul'a gelen gemide 228 kilo kokain ele geçirildi
Galatasaray'dan Fatih Altaylı'ya tepki: Kimse böyle bir davranışta bulunamaz
CHP'li vekil Aziz Aydınlık koronavirüse yakalandı
İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu doldurma ekranı-2020
Yorumlar 1 yorum