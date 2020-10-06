İtalya’da 2 bin yıl önceye ait kafatasından sağlam beyin hücresi keşfedildi

İtalyan bilimadamları, Napoli'nin doğusunda şaşırtan bir keşif gerçekleştirdi. Milattan Sonra (M.S) 79 yılında volkanik patlama sırasında küle gömülü bir şehir olan Herculaneum'da yapıldğı kaydedildi. Araştırma ekibi, ahşap bir binada yatakta yüzüstü yatarken bulunan genç adamın kafatasında sağlam beyin hücrelerini keşfettiğini açıkladı.