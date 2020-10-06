Gaziantep'te 3 çocuk annesi tartıştığı kocasını öldürdü
GAZİANTEP'te 3 çocuk annesi, çıkan tartışma sonucu eş katili oldu. Şiddetli geçimsizlik yaşadığı öne sürülen çiftin kavgasında Şenel Taş, kocası Mehmet Taş’ı bıçaklayarak öldürdü.Abone ol
Olay, dün gece Şehitkamil ilçesinde bağlı Mevlana Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre uzun süredir aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan Mehmet Taş ile eşi Şenel Taş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu öfkelenen Şenel Taş, kocası Mehmet Taş’ı bıçakladı.
Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mehmet Taş, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden koca Mehmet Taş’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken eş Şenel Taş ise şüpheli olarak gözaltına alındı.
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