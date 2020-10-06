CHP'li vekil Aziz Aydınlık koronavirüse yakalandı
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, genel sağlık durumunun iyi olduğunu, tedavisinin hastanede devam edeceğini açıkladı.Abone ol
CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Twitter'dan açıklama yapan Aydınlık, şu ifadeleri kullandı:
Değerli dostlarım, değerli hemşehrilerim gerekli görüldüğü için yapılan Covid_19 testimin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunmaktayım. Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. En derin sevgi ve saygılarımla.
Değerli dostlarım, değerli hemşehrilerim gerekli görüldüğü için yapılan Covid_19 testimin pozitif çıktığını ögrenmiş bulunmaktayım.— Aziz AYDINLIK (@azizaydinlikchp) October 6, 2020
Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek.
Dualarınızı eksik etmeyin.
En derin sevgi ve saygılarımla...
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