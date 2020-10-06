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CHP'li vekil Aziz Aydınlık koronavirüse yakalandı

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, genel sağlık durumunun iyi olduğunu, tedavisinin hastanede devam edeceğini açıkladı.

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Aydınlık, şu ifadeleri kullandı:

Değerli dostlarım, değerli hemşehrilerim gerekli görüldüğü için yapılan Covid_19 testimin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunmaktayım. Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. En derin sevgi ve saygılarımla.

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