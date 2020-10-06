Kılıçdaroğlu'ndan 'Kobani operasyonu' tepkisi: Olay çok daha vahim boyutlarda

HDP'ye yönelik yapılan Kobani olayları operasyonunun yankıları sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçimle gelen belediye başkanı aynı olaydan hapis yatmış, AYM hak ihlali demiş. Olay çok daha vahim boyutlardadır. Seçimle gelen seçimle gitmeli." diye konuştu.

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"Seçimle gelen belediye başkanı aynı olaydan hapis yatmış, AYM hak ihlali demiş. Olay çok daha vahim boyutlardadır. Seçimle gelen seçimle gitmeli." sözleriyle tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Neden 6 yıl beklediniz? Acaba biz Millet İttifakı’nı nasıl dağıtırız hinliğinin peşindeler. Haklıyla haksızlığı ayıracaktır bizim insanımız." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bir yerde haksızlık varsa o haksızlık karşısında susana ne denir? Bir yerde insanlar milletin iradesini yok sayıyorsa ve itiraz etmiyorsanız, haksızlığa karşı durmayana dilsiz şeytan denir. Balyoz, Ergenekon olaylarını hatırlıyorsunuz değil mi? Kim haklı çıktı, biz çıktık." dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar

Azerbaycan toprakları işgal altında olan bir devlet. Azerbaycan'ın haklılığını desteklemek durumundayız. Uluslararası hukuk Azerbaycan'ın haklı olduğunu söylüyor.

"Yasaya aykırı yasak uyguluyorsunuz"

Sorunlar demokrasi içinde çözülür. Seçilenler sadece biz değiliz, belediye başkanları da seçiliyor. Farklı düşünüyor diye gazeteciyi, siyasetçiyi hapse atarsanız olmaz. Biz her koşulda demokrasiyi savunmak zorundayız. Baroların kendi seçimlerini yapmalarına yasak getirildi. Hukukçulara yasaya aykırı yasak uyguluyorsunuz. Bunun üzerinde de durmak gerek.

"Olay çok daha vahim boyutlarda"

Demokrasi bir başka özelliği de seçimle gelenlerin seçimle gitmesidir. Meşruiyetin kaynağı halktır. Halkın oyunu alan bir kişiyi, halkın iradesini bir kenara bırakarak yerine kayyum atıyorsanız o ülkede demokrasi yoktur. Seçimle gelen belediye başkanı aynı olaydan hapis yatmış, AYM hak ihlali demiş. Olay çok daha vahim boyutlardadır. Seçimle gelen seçimle gitmeli.

"Neden 6 yıl beklediniz?"

Bir yerde haksızlık varsa o haksızlık karşısında susana ne denir? Bir yerde insanlar milletin iradesini yok sayıyorsa ve itiraz etmiyorsanız, haksızlığa karşı durmayana dilsiz şeytan denir. Balyoz, Ergenekon olaylarını hatırlıyorsunuz değil mi? Kim haklı çıktı, biz çıktık. Neden 6 yıl beklediniz? Acaba biz Millet İttifakı’nı nasıl dağıtırız hinliğinin peşindeler. Haklıyla haksızlığı ayıracaktır bizim insanımız.

'Koronavirüs vaka sayısı' tartışması

TTB, “Rakamları yanlış açıklıyorsunuz” dedi. TTB’ye her türlü eleştiriyi yaptılar. Sonra çıktı ki Sağlık Bakanı doğruları söylemiyor. Devlet yalan söyler mi? Asıl üzerinde durmamız gereken nokta bu. Gerekirse hiç bilgi vermezsiniz. Bilgi veriyorsanız doğruyu söyleyeceksiniz. Çok sayıda vatandaşımızı yaşamını yitirdi.

"700 bine yakın dükkan kapatıldı"

Salgın döneminde 700 bine yakın dükkan kapatıldı. Dükkânların kapatılması doğruydu, pandemiyle mücadeleydi. Dükkânını kapatıyorsan sosyal devlet olarak mali olanakları sağllamak zorunda. Esnaf için sicil affı çıkarılmadı hâlâ. Kim kendisine sahip çıkıyor onu da esnafın öğrenmesi gerek. 1 milyon 956 bin esnafımız var. Son 8 ayda Ankara, İstanbul ve İzmir’de 35 bine yakın esnaf kepenk indirdi. Haziran ayından 7 bin 222 iş yeri kapandı. Son beş yılın haziran ayındaki verilerinden yüksek.

"Kahvecilerle ilgili bir şey söyledim kıyamet koptu"

Esnafın elektrik, su ve doğalgaz faturalarının ödenmesine devlet destek versin dedik, bunların hiçbiri olmadı. Bunları yapmadılar ama her türlü zammı yaptılar. Bu zamlar insafsızca yapıldı. Kahvecilerle ilgili bir şey söyledim kıyamet koptu. "Vay bunu nasıl söylersin, sen kağıt oynamayı biliyor musun" diye. Bir daha söylüyorum, bütün garibanların, bütün esnafın, bütün sokak satıcılarının sözcüsüyüm, temsilcisiyim, olmaya da devam edeceğim.

"Devlet şantaj yapar mı?"

Adamdan yurdu alıyorsunuz, devlet öğrenci yok diye kira vermiyor. Özel yurtlar en azından yatak başına destek olsun diyor. Devlete mal satan medikal firmalar, “15 aydır paramız ödenmiyor. Şimdi bize resmi bir yazı yazmışlar. Yüzde 25 alacağınıza düşürün” diyor. Devlet şantaj yapar mı? CHP’nin iktidarında esnaf bakanlığı olacak. Mutlaka sicil affı çıkmalı. Yeniden kanun teklifi hazırlayacağız. Alınan krediler var, dükkân kapalı. Taksitlendirme yapılmalı ve faiz alınmamalı. Zincir mağazalarla ilgili düzenleme yapılmasını istiyor esnaf. Esnafı koruyacak kanun lazım.