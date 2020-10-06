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Karaman'da feci kaza: Refüje çıkan otomobil takla attı

Demirören Haber Ajansı

KARAMAN'da kontrolden çıkan otomobil sürücüsüne dehşeti yaşattı. Refüjdeki beton dubaya çarpıp takla atan araçta sürücü yaralandı.

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Kaza, saat 09.00 sularında  Ahmet Yesevi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi.  Mustafa Kozan  yönetimindeki 42 V 0530 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki beton dubaya çarparak takla attı.

Kazada sürücü Kozan yaralandı. Yaralı sürücü, araç içinden çıkarılıp ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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