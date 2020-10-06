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Kırgızistan Devlet Başkanı Ceenbekov: Ülkede darbe girişimi gerçekleşti

KIRGIZİSTAN Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, “Geçtiğimiz gece birtakım siyasi güçler, seçimlerin arkasına sığınarak Kırgızistan’da iktidarı ele geçirmeye çalıştı” açıklaması yaptı.

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"Siyasi partilerin liderlerini taraftarlarını sakinleştirmeleri ve toplandıkları yerlerden götürmeleri çağrısı yapıyorum." diyen Ceenbekov, "Tüm yurttaşlarımı barışı muhafaza etmeye ve provokatif güçlerin çağrılarına uymamaya çağırıyorum. Ülkemizin barışı ve toplumumuzun güvenliği en önemli hususlar. Tüm güçleri ülkemizin akıbetini, siyasi hırslarından öncelikli tutmaya ve hukuki davranmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Ceenbekov ayrıca tüm sorunların barışçıl yolla ve hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini kaydetti.

1 kişi öldü, 590 kişi yaralandı

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ülkedeki protestolarda yaralananların sayısı 590’a çıktı, 1 kişi de hayatını kaybetti. Ölen kişinin 30-35 yaşlarında olduğu kaydedildi.

Güvenlik güçlerinden 190 kişi yaralandı

Diğer yandan protestocularla yaşanan arbedeler sırasında güvenlik güçleri arasından 190 kişinin yaralandığı, 6’sının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Devlet Başkanlığı Sarayı ve parlamento binasına girmişlerdi

Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov da Bişkek Komutanı oldu. Asanov, Eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev’le tutuklanması sırasında görüşmeler gerçekleştirmişti. Atambayev, protestocular tarafından serbest bırakılmıştı. Kırgızistan’da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Devlet Başkanlığı Sarayını ve parlamento binası alanına girdi.

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