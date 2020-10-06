Kırgızistan'da neler oluyor! Ortalık yangın yerine döndü seçimler iptal edildi

KIRGIZİSTAN'da 4 Ekim Pazar günü yapılan milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti. Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ise ülkedeki siyasi güçlere seslenirken seçimlerin iptal edildiği duyuruldu.

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Ülkede 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimin sonucunda yarışa katılan 16 partiden dördü yüzde 7'lik barajı aşarak parlamentoya girmeye hak kazanmıştı.

En çok oyu Rusya yanlısı iki partinin alması tartışmaların başlamasına neden oldu. Cumhurbaşbanı Sooronbai Jeenbekov'un desteklediği Birimdik oyların yüzde 24.53'ünü, Mekenim Kırgızistan ise 23.9'unu aldı. Seçimlere katılım oranının yüzde 55 olarak açıklandığı ülkede, 120 sandalyeli parlamentoya giremeyen partilerin destekçileri sonuçlara hile karıştığı gerekçesiyle protestolara başladı.

Merkez Seçim Komisyonu tarafından yüzde 7'lik seçim barajını aşmadığı bildirilen 12 parti taraftarı, seçim sonuçlarının iptal edilmesi talebiyle başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.

Parlamentoyu işgal ettiler

Polis, sayıları 5 binden fazla olduğu belirtilen göstericileri dağıtmak için gaz ve ses bombası kullandı. Taş ve sopalarla, belediyeye ait itfaiye ve çöp kamyonunu polislerin üzerine süren göstericiler, polisin geri çekilmesini fırsat bilerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti.

Seçimler iptal edildi

Ülkede başlayan olaylarda 590'dan fazla kişi yaralanırken, bir kişi ise öldü. Kırgızistan'da yayın yapan 24.kg gazetesi, seçim komisyonunun ülkedeki seçimleri iptal ettiğini iddia etti. Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu da seçimlerin iptal edildiğini duyurdu.

"Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı aldık"

Ala-Too Meydanı'ndaki göstericiler hoparlörlerden "Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı aldık" ve "Almazbek Atambayev ve Sadır Caparov serbest bırakılmalıdır" şeklinde anonslar ve kutlama yapıyor.

Eski Cumhurbaşkanı'nı hapisten çıkardılar

Göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın mesafede bulunan ve eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in kaldığı Milli Güvenlik Devlet Komitesi'ndeki cezaevine yöneldi. Milli Güvenlik Devlet Komitesi önünde yaşanan arbedenin ve giriş kapıların kırılmasından sonra göstericiler binanın içerisine girdi. Daha sonra ilgililer, Atambayev'i çıkarak taraftarlarına teslim etti.

Binlerce taraftarına seslenmesi bekleniyor

Bir kalabalığın arasında çıkarılıp arabaya bindirilen Atambayev'in Ala Too meydanında kendisini bekleyen binlerce taraftarına seslenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkedeki siyasi güçlere seslendi

Ülkedeki durumunun kontrolünde olduğunu savunan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, tüm siyasi güçleri, ülkenin çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutmaya ve kanunlara uymaya çağırdı. Yaşanan olaylarla ilgili durumu anayasal zemine kavuşturmaya gayret ettiğini bildiren Ceenbekov, Merkez Seçim Komisyonuna seçim sürecinde yaşanan kanun ihlallerin gözden geçirilmesini, gerektiğinde seçimlerin iptal edilmesi tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.

''İktidarı ele geçirmek istediler''

Ülkendeki yaşanan olaylara dikkati çeken Ceenbekov, bu gece bazı siyasi güçlerin seçim sonuçlarını bahane ederek iktidarı ele geçirmek istediklerini belirtti. Ceenbekov, bu güçlerin halkın huzurunu bozduklarını, polisin uyarılarını dikkate almadıklarını, doktorlara saldırdıklarını ve binalarda büyük hasara yol açtıklarını ifade etti.

'Ateş edilmesin' emri

Güvenlik güçlerine göstericilere ateş edilmemesi emrini verdiğini hatırlatan Ceenbekov, "Şimdiye kadar, durumun kötüleşmesini önlemek için mümkün olan tüm önlemleri aldık. Devlette ve toplumda istikrar milletvekili mazbatasından daha üstündür." diye konuştu.

''Provokasyondan uzak durun''

Ceenbekov, olayların arkasındaki siyasi partilerinden taraftarlarını sakinleştirmelerini ve bulundukları yerlerden uzaklaşmalarını ve kendi taraftarlarından provokasyondan uzak durmaları talebinde bulundu.

Ceenbekov 16 siyasi partinin liderleriyle görüşecek

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un yarın seçimlere katılan 16 siyasi partinin liderleri ile bir araya geleceği aktarıldı. Toplantının yerel saatle 09.00’da yapılacağı açıklandı.



