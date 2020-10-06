Aslıhan Gürbüz ifşa mesajı instagramı yıktı ne yazdılar?

Son olarak Star ekranlarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve karakterine hayat veren başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz instagram hesabına bir erkekten gelen müstehcen mesajı ifşa etti ve susmayacağım dedi.

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Ufak Tefek Cinayetler dizisi final yaptıktan sonra İstanbul'u terkeden ve kameralardan uzak doğa il iç içe bir hayat seçen 37 yaşındaki oyuncu Aslıhan Gürbüz bugün yaptığı ifşa ile günü konusu oldu.

İnstagram hesabında 556 bin kişi tarafından takip edilen güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek bir takipçisinin erotik mesajını yayınlayarak 'adam olacaksın' dedi.

Aslıhan Gürbüz, bir erkek takipçisinin Intagram'dan attığı müstehcen mesajı paylaşarak "Defalarca dedim ki sessiz kalmıyor görmemezlikten gelmiyorum ifşa ediyorum. Biz susmayacağız siz adam olacaksınız"

Utanç yaşamadan yanlış olduğunu bilmiyorsunuz

İfşa olduğunu gördükten sonra yeniden mesaj göndererek "Dikkat çekmek için yazdım" diyen kişi, Gürbüz'ü iyice sinirlendi. Mesajı paylaşan oyuncu "Hep aynı mevzu 'dikkat çekme.' Yapamayacağınız yok gibi dikkat çekmek için sonra ardından ablalar, sen iyi birisinler sana saygı duyuyorumlar. Sosyal medya dikkat çekmek için can sıkacağınız tedirgin edeceğiniz, taciz ya da hakaret edeceğiniz bir mecra değil. Kendinizi var ettiğiniz o hesaplar şikayetle kapatılacak. Eşiniz dostunuz aileniz bu yaptıklarınızı görecek. Utanç yaşamadan yanlış olduğunu anlamıyorsunuz. Haa bu arada zırnık canım sıkılmıyor ama ben susarsam diğer kadınlar da susar diye düşünüp böyle davranıyorum" ifadelerini kullandı.

Aslıhan Gürbüz'ün bu ifşasından sonra müstehcen mesajlar yazan hesap kısa sürede kapandı. Binlerce destek mesajı alan Aslıhan Gürbüz kadınlara susmayın mesajı vererek bundan sonra bu tarz uygunsuz mesajları yayınlayacağını söyledi.

Peki son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki performansı ile tam not alan oyuncu Aslıhan Gürbüz kimdir, hangi dizilerde rol aldı?