AK Parti TBMM Grup Toplantısı 14 Ekim tarihine ertelendi

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın bu hafta yapılmayacağı belirtilirken toplantının 14 Ekim Çarşamba gününe ertelendiği bildirildi.

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AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mecliste haftalık düzenlenen Grup Toplantısı, bu hafta yapılmayacak.

Yalnızca milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek grup toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki değişiklik nedeniyle 14 Ekim Çarşamba gününe ertelendi.